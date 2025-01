Cronograma Original de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2025

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS 2025

ATENCIÓN: PRÓXIMA PENSIÓN A PAGARSE, Febrero 2025

( Febrero que se paga en Enero), POR FAVOR LEER LA TABLA.

CARACAS, VENEZUELA.- Cómo todos los años, traemos el Cronograma ORIGINAL de pago de pensiones del Seguro Social IVSS para 2025 se publica aquí desde hace más de 15 años, hacemos un esfuerzo diario para llevarles la información al respecto de los días de pago de pensión y bonos la plataforma Patria y otros programas sociales en Venezuela.

ACTUALIZACIONES MES DE ENERO 2025 COMENZAMOS CON LAS ACTUALIZACIONES DEL MES DE ENERO 2025 HOY POR LA TARDE.

ATENCIÓN, AQUÍ TENEMOS UNA GUÍA PARA QUIENES NO LE LLEGAN LOS BONOS

Atención :

Cuando lanzamos una actualización es para agregar información nueva, confirmar una información ya publicada o corregir una actualización previa, siempre vamos a dejar en este cronograma el enlace a todas las actualizaciones para hacerlo de más fácil lectura.

Algunas veces el ente pagador se atrasa o adelanta, eso se ha visto en los últimos meses, a diferencia de años atrás que la fecha de pago era más estable,por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones por cualquier cambio que se produzca, en ese mismo orden de ideas reafirmamos, para los que son nuevos lectores que no somos el IVSS ni tenemos relación con el ente pagador , solo informamos de forma estructurada lo que nos llega para apoyarlos a ustedes a tener la mejor información sobre el pago de pensiones, en ningún otro sitio web podrán encontrar información veraz y confirmable como la desplegada aquí.

No haga cola en los bancos hasta que el pago esté confirmado el efectivo ya no es un instrumento escaso por lo que no necesita hacer cola en un banco para obtenerlo en cualquier día hábil , trate de usar los canales electrónicos para realizar sus compras.

Si no hemos publicado una actualización la actualización previa sigue vigente hasta que salga la otra.

