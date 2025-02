¿Cuáles son los tipos de bujías disponibles en el mercado?

Las bujías son componentes esenciales en el sistema de encendido de los motores de combustión interna, y existen varios tipos que se diferencian principalmente por los materiales de los que están hechas y sus características de rendimiento.

1. Bujías de cobre

Material: Hechas principalmente de cobre.

Hechas principalmente de cobre. Características: Son las más económicas y tienen una buena conductividad eléctrica. Sin embargo, su durabilidad es menor en comparación con otros tipos, ya que tienden a desgastarse más rápidamente.

2. Bujías de platino

Material: Contienen un electrodo central de platino.

Contienen un electrodo central de platino. Características: Ofrecen una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que permite intervalos de cambio más largos. Son ideales para motores que requieren un rendimiento más eficiente.

3. Bujías de iridio

Material: Tienen un electrodo central de iridio.

Tienen un electrodo central de iridio. Características: Son las más duraderas y ofrecen un rendimiento superior. Proporcionan una chispa más fuerte y son menos propensas a fallar, lo que las hace ideales para motores de alto rendimiento.

4. Bujías de doble platino

Material: Tienen platino tanto en el electrodo central como en el lateral.

Tienen platino tanto en el electrodo central como en el lateral. Características: Estas bujías están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada, siendo una excelente opción para vehículos modernos.

5. Bujías de alta temperatura

Características: Diseñadas para motores que operan a temperaturas más altas, estas bujías ayudan a prevenir la acumulación de depósitos y el preencendido.

Conclusión

La elección del tipo de bujía adecuada depende de varios factores, incluyendo el tipo de motor, las condiciones de conducción y las recomendaciones del fabricante. Es importante seleccionar la bujía correcta para asegurar un rendimiento óptimo del motor y una mayor durabilidad del componente.

