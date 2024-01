¿Cómo saber la falla del motor de acuerdo al estado de las bujías?

Estado de las bujías: cómo interpretar su apariencia

Las bujías son un componente esencial del sistema de encendido de un motor de combustión interna. Su función es generar la chispa que enciende la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión. El estado de las bujías puede proporcionar información valiosa sobre el funcionamiento del motor.

Interpretación de la apariencia de las bujías

La apariencia de las bujías puede indicar diferentes problemas en el motor. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

Normal

Una bujía normal tendrá una corona de porcelana blanca brillante y electrodos de contacto limpios y sin corrosión. Esto indica que la bujía está en buenas condiciones y que el motor está funcionando correctamente.

Exceso de combustible

Una bujía con exceso de combustible tendrá una corona de porcelana negra y electrodos de contacto cubiertos de carbonilla. Esto indica que la mezcla de aire-combustible es demasiado rica. Esto puede deberse a un problema con el sistema de inyección de combustible, el sistema de control de emisiones o el carburador.

Falsa explosión

Una bujía con falsa explosión tendrá una corona de porcelana blanca con manchas oscuras. Esto indica que se ha producido una explosión en la cámara de combustión antes de que la chispa de la bujía alcance la mezcla de aire-combustible. Esto puede deberse a un problema con el sistema de encendido, el sistema de control de emisiones o el desgaste de la bujía.

Falta de combustible

Una bujía con falta de combustible tendrá una corona de porcelana blanca con manchas rojas o naranjas. Esto indica que la mezcla de aire-combustible es demasiado pobre. Esto puede deberse a un problema con el sistema de inyección de combustible, el sistema de control de emisiones o el carburador.

Puesta a punto

Una bujía con puesta a punto incorrecta tendrá una corona de porcelana blanca con manchas oscuras o un electrodo de contacto erosionado. Esto indica que la bujía no está instalada correctamente o que el motor no está ajustado correctamente.

Exceso de aceite

Una bujía con exceso de aceite tendrá una corona de porcelana blanca con manchas oscuras o un electrodo de contacto cubierto de aceite. Esto indica que hay una fuga de aceite en el motor. Esto puede deberse a un problema con el sistema de lubricación o el sistema de sellado.

Puente de encendido

Una bujía con puente de encendido tendrá una corona de porcelana blanca con un puente de metal entre los electrodos de contacto. Esto indica que ha habido un cortocircuito en la bujía. Esto puede deberse a un problema con el sistema de encendido o al desgaste de la bujía.

Fallo mecánico

Una bujía con fallo mecánico tendrá una corona de porcelana agrietada, un electrodo de contacto roto o un aislador dañado. Esto indica que la bujía está dañada y debe reemplazarse.

Conclusión

La inspección periódica de las bujías puede proporcionar información valiosa sobre el funcionamiento del motor. Si nota alguno de los problemas mencionados anteriormente en las bujías de su vehículo, es importante que lleve el vehículo a un mecánico para que lo diagnostique y repare.

