¿Cuando van a pagar la pensión y bono de guerra de Febrero 2023? reporte Jueves 16/02/23

Cómo ya se acerca la fecha de pago vamos a consolidar toda la información que hemos recopilado al respecto del pago de pensiones desde que se hizo efectivo el pago anterior.

Situación del Bono de Guerra:

El mismo había sido salarizado en 2022 cuando paso a formar parte del medio petro o $60 o Bs. 130 para ese entonces de la pensión del IVSS, por lo que fue dejado de pagar.

A principios de 2023 la inflación que ya había disuelto de 60 a menos de 10 el valor de la pensión por Bs.130 motivo al gobierno a complementar nuevamente con el llamado Bono de Guerra el cuál se pagó por el monto de Bs. 290 previo a al pago de la pensión de Enero 2023 (Febrero que se paga en Enero).

A la pregunta: ¿Lo van a pagar todos los meses de nuevo?

Mientras no se integre al salario mínimo de nuevo y mientras no se aumente el salario mínimo que determina el monto a cobrar de la pensión del IVSS se puede esperar que el bono de guerra complementario de la pensión siga entregándose mensualmente ya que el salario mínimo no aumenta junto a la inflación porque el esquema actual no lo permite complementan la pensión con el bono de guerra.

¿El bono de guerra se puede cobrar doble si se tienen dos estatus de jubilado?

No, solo es un bono por persona.

¿Cuál es el monto actual a cobrar el bono de guerra económica?

Bs. 290, sujeto a cambio de acuerdo a lo que publique el ente pagador.

¿Habrá aumento de pensión del IVSS?

Como ya dijimos no se va a aumentar hasta que el salario mínimo aumente.

Sobre el bono de guerra para pensionados por Amor Mayor

Aun cuando este tipo de pensión es entregada los primeros días de cada mes, el bono de guerra será entregado esta vez junto con los jubilados tradicionales del IVSS.

¿Cuál será el monto a cobrar de pensión y bono de guerra?

El monto a cobrar sería de Bs. 290 + Bs. 130, para un total de Bs. 420.

¿Como va a ser el proceso de pago del bono de guerra y pensión del IVSS?

Se mantiene hasta ahora lo siguiente:

Asignación del bono de guerra para pensionados del IVSS y de Amor Mayor el día Viernes 17 de Febrero por un monto de Bs. 290

Deposito de Pensión para jubilados y pensionados del IVSS a partir del Miércoles 22 de Febrero de 2023 después de Carnaval.

Es probable que si se disponen los recursos completos para el día Viernes 17 se hagan efectivo los dos pagos pero esto lo decide a última hora el responsable de dar la orden de pago.( posible no confirmado)

¿Cuanto cobrará cada pensionado?

Para Amor Mayor: Bs. 290 de bono de guerra porque ya la pensión de Febrero fue depositada

Para pensionados tradicionales del IVSS: Bs. 290 de bono de guerra y Bs. 130 de pensión para un total de Bs. 420.

Estaremos pendientes cualquier cambio, pueden dejar sus comentarios los leemos todos..