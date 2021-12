Desde el 2Dic2021 se está entregando el Bono Contra la Guerra Económica

Desde el 2Dic se está entregando el Bono Contra la Guerra Económica a través del carnet de la patria.

De acuerdo a la información oficial:

#ATENCIÓN: Hoy #2Dic inicia la entrega del Bono #ContraLaGuerraEconómica (diciembre 2021) a través del Sistema @CarnetDLaPatria

enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro

para los Pensionados y Pensionadas de #AmorMayor y el #IVSS

Monto a cobrar Bs. 7,00.

CONSULTE EL MONTO DE LA PENSION DEL IVSS HACIENDO CLICK AQUÍ

#Atención: A la 10:35 de la mañana del día de hoy #6Dic ya fueron solventado las fallas del #SistemaPatria para los usuarios del @CarnetDLaPatria para recibir el pagó de #HogaresDeLaPatria y la actualización de los datos personales de la #PlataformaPatria#FlexibilizaciónAmpliada pic.twitter.com/wHmAoZZUtM — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) December 6, 2021

