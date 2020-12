Cronograma de Pago de Pensiones del IVSS para 2021

La pensión del IVSS de Enero 2021 que se paga en Diciembre, quedó así:

Pensión ENERO 2021 (QUE SE COBRA EN DICIEMBRE) A partir del Vienes 18 de Diciembre de 2020 1.200.000

El cronograma para pago de pensiones de IVSS de 2021 quedó así:

FECHA DE PAGO MONTO A COBRAR PENSIÓN IVSS ENERO 2021 18/01/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS FEBRERO 2021 18/02/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS MARZO 2021 20/02/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS ABRIL 2021 20/04/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS MAYO 2021 20/05/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS JUNIO 2021 20/06/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS JULIO 2021 20/07/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS AGOSTO 2021 20/08/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS SEPTIEMBRE 2021 20/09/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS OCTUBRE 2021 20/01/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS NOVIEMBRE 2021 20/11/2021 1.200.000,00 PENSIÓN IVSS DICIEMBRE 2021 20/12/2021 1.200.000,00

