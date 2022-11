Estadísticas de Pitcheo por Equipo del Béisbol Venezolano Temporada 2022-2023

TEMPORADA REGULAR 2022-2023.

EQUIPO JJ G P EFE Aguilas 26 11 15 3.27 Leones 25 16 9 3.38 Tiburones 25 15 10 3.63 Cardenales 24 17 7 4.17 Caribes 25 10 15 4.33 Bravos 25 11 14 4.67 Navegantes 28 13 15 4.83 Tigres 26 9 17 6.29