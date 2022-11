Tabla De Posiciones del Béisbol Venezolano, LVBP, Temporada 2022-2023

TEMPORADA REGULAR 2022-2023.

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Cardenales 18 12 6 .667 – G5 Leones 20 13 7 .650 – G1 Tiburones 20 13 7 .650 – P1 Navegantes 23 11 12 .478 3.5 P5 Aguilas 21 10 11 .476 3.5 G1 Caribes 20 9 11 .450 4 P1 Bravos 20 8 12 .400 5 G1 Tigres 20 5 15 .250 8 P1

Fuente.LVBP

