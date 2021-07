Gobierno de Venezuela pagará Bs. 46 millones a trabajadores activos y jubilados del sector Educación

El Gobierno de Venezuela pagará Bs. 46 millones a trabajadores del sector Educación a través de la plataforma Patria.

Los trabajadores activos y jubilados del sector Educación recibirán 46 millones de bolívares a través de la plataforma Patria, según informó este miércoles el Canal Patria Digital en Telegram.

Les serán otorgados el bono Alimentación y Transporte por un valor de 21 millones 660 mil bolívares y otro complementario por 24 millones 340 mil bolívares.

Esto en cumplimiento de un acta levantada este miércoles 7 de julio por la Mesa Técnica de Negociación Sector Educación.

Esta señala que el empleador pagará mensualmente 46 millones de bolívares por medio de la plataforma Patria al personal activo de Educación, con beneficio extensivo los jubilados y pensionados.

Igualmente, establece que el empleador pagará mensualmente como prima de trabajadoras y trabajadores de la Educación por ayuda asistencial y de hogar un 40% del ingreso mínimo legal, que es salario mínimo más cesta tique, extensiva también a jubilados y pensionados.

Y que, como complemento especial de protección y estabilidad económica, el empleador pagará mensualmente un 80%, sin incidencia salarial, calculado sobre el sueldo básico, más la prima de antigüedad y la prima de profesionalización, extensivo de igual manera a jubilados y pensionados, según publica el blog del Sistema Patria.

En: Gobierno