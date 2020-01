¿Porqué se celebra hoy el Día de los Reyes Magos?

El Día de los Reyes Magos es celebrado el 6 de enero de cada año. Se trata de un día muy esperado y querido por los más pequeños de la casa, ya que en este día sus majestades los Reyes Magos hacen entrega a los niños de regalos en España y en América Latina.

Historia

En el Día de Reyes se celebra la conmemoración de la llegada de visitantes con regalos al recién nacido niño Jesús. Según el evangelio las personas que llevaron los regalos eran reyes, celebrándose de esta forma el Día de los Reyes Magos. Los tres Reyes Magos junto con sus regalos son: Melchor (oro), Gaspar (incienso) y Baltasar (mirra).

Según el Nuevo Testamento las primeras referencias de los Tres Reyes Magos como los conocemos hoy en día se tienen a partir del siglo XV.

¿Qué se hace?

Ante la llegada de los Reyes Magos, cada año los niños días antes del Día de Reyes elaboran una carta de los regalos y juguetes que le gustarían que les trajesen los Reyes Magos, así como además explican en la misma los buenos modales que han llevado a cabo.

La víspera del Día de Reyes se lleva a cabo la Cabalgata de los Reyes Magos, que consiste en un desfile de carrozas, pajes y los Reyes Magos que recorren las ciudades saludando y repartiendo caramelos a todos los niños.

Esa misma noche los niños deben de dejar los zapatos bien limpios para que los Reyes Magos les dejen sus regalos junto a los zapatos correspondientes de cada persona, ya que también los mayores reciben algunos regalos. En algunos hogares también dejan un trocito de turrón y alguna bebida.

En la mañana del Día de Reyes los niños abrirán los regalos y descubrirán los juguetes que los Reyes Magos han dejado para ellos. En la misma mañana o por la tarde, es muy corriente que los niños visiten a diversos familiares como la casa de los abuelos, en la que también es posible que los Reyes Magos hayan dejado regalos.

Roscón de Reyes

El Roscón de Reyes o Rosca de Reyes es el bollo típico del Día de Reyes, elaborado con una masa dulce y adornado con bonitas y llamativas frutas cristalizadas. Existen variedades de Roscón de Reyes como el de chocolate o moka, o aquellos rellenos de nata o de crema.

Dentro del Roscón de Reyes se encuentra una sorpresa, que descubrirá aquella persona que le toque en su trozo de roscón. Puede ser una figurita o un haba y en el caso de la persona que le toque el haba deberá de comprarlo al año siguiente. La persona que le haya tocado la figurita será coronado con una corona de papel.

El Roscón de Reyes es típico merendarlo o cenarlo después de la cabalgata de los Reyes Magos, o en el desayuno del Día de Reyes acompañado en cualquier caso de una taza caliente de chocolate.

El Día de los Reyes Magos en…

Argentina: es típico que los niños coloquen cajas vacías para que los Reyes coloquen dentro de ellas los regalos.

Puerto Rico: Los niños colocan cajas al lado de su cama para que los Reyes Magos dejen los regalos dentro de ellas.

México: suele celebrarse en familia desde la víspera de reyes degustando la Rosca de Reyes. A la persona que le toque la figura debe de organizar una fiesta el 2 de febrero coincidiendo con el Día de la Candelaria.

