La OMS decidió no declarar de momento cómo Emergencia Sanitaria al Coronavirus Chino nCoV

La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó hoy por no declarar de momento una Emergencia Sanitaria internacional ante el brote de coronavirus registrado en la ciudad de Wuhan, con más de 600 casos diagnosticados, aunque pidió a China que «aumente la vigilancia» ante una epidemia «de alto riesgo regional y global».

«Aún es demasiado pronto», afirmó en rueda de prensa Didier Houssin, el presidente del comité de emergencia convocado para estudiar una posible alerta global, descartada por el momento a la luz de las fuertes medidas de contención desplegadas por China coincidiendo con en estos dos días de deliberaciones.

Unas medidas que han incluido cerrar aeropuertos, estaciones de tren y redes de transportes públicos en Wuhan, una metrópoli de 11 millones de habitantes, y similares bloqueos en otras dos ciudades cercanas para dificultar al máximo la salida de sus habitantes en temporada alta de viajes por el Año Nuevo Lunar.

Larga deliberación

El comité, formado por 16 expertos de varios países, debatió una posible emergencia internacional durante cuatro horas y media el miércoles, continuó hoy durante más de tres, y aunque según Houssin siguió muy dividido, finalmente prevaleció la opción de mantener las medidas de máxima alerta sólo en el interior de China.

«No declarar la emergencia internacional hoy no significa que la OMS no crea que la situación sea grave, o que no la tomemos en serio», aclaró en la misma conferencia de prensa de hoy el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que están siguiendo «minuto a minuto» la evolución de la epidemia.

