China pone en cuarentena a 11 millones de personas en la ciudad de Wuhan

Tal vez es la mayor cuarentena asignada a un grupo de personas, pero esta vez ha sido una ciudad entera, donde no se puede salir y no se puede entrar, absolutamente todos sus habitantes estarán recluidos en su ciudad hasta que se aclare la situación ante el altamente contagioso Coronavirus nCoV .

Las autoridades chinas han prohibido con carácter temporal salir de Wuhan (Hubei, China) a los más de 11 millones de habitantes de esta urbe, donde el pasado mes de diciembre se originó el nuevo coronavirus, que se ha propagado y ya se ha cobrado la vida de 17 personas, informa The Global Times.

La red de transporte local se mantendrá cerrada a partir de las 10:00 (hora local) de este jueves. Asimismo, el aeropuerto y las estaciones de tren tampoco estarán abiertas para los pasajeros.

La Comisión Nacional de Salud del país asiático cree que esta enfermedad, que ya ha dejado más de 500 infectados, podría mutar y propagarse, dado que se transmite a través del tracto respiratorio. Por ello hacen una serie de recomendaciones para contener el virus, incluida la desinfección y ventilación en aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales, precisamente en una semana en la que cientos de millones de personas viajan por el país con motivo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

