La OMS propone el uso de un certificado de vacunación electrónico para viajeros.

En medio de la peor pandemia que ha atravesado la humanidad en su existencia, la OMS el organismo rector de la salud mundial, ha propuesto el uso de la tecnología para notificar que un pasajero en un puerto o aeropuerto ha sido vacunado no solo para el covid-19 sino para cualquier enfermedad que así lo requiera.

La Organización Mundial de la Salud no recomienda que los países emitan “pasaportes de inmunidad” para aquellos que se han recuperado del covid-19, pero está investigando las posibilidades de usar certificados de vacunación electrónica, dijo este jueves 3 de diciembre un experto médico de la OMS.

“Estamos analizando muy de cerca el uso de la tecnología en esta respuesta covid-19, una de ellas es cómo podemos trabajar con los estados miembros hacia un certificado de vacunación electrónica”, dijo en una sesión informativa virtual en Copenhague.

Vacunas confiables pero escasas..

Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, hablando de las vacunas dijo que los suministros probablemente serán muy limitados en las primeras etapas y que los países deberán decidir quién tiene prioridad.

Aunque la OMS ha señalado que hay un “creciente consenso” de que los primeros destinatarios deberían ser personas mayores, trabajadores médicos y personas con morbilidades.

Relacionó el éxito de la vacuna contra el covid-19 a que los países tengan listos planes de preparación y a que cuente con la confianza de la población.

“La promesa de una vacuna es magnífica, pero no podrá alcanzar todo su potencial sin una sólida preparación y la aceptación de la comunidad”, señaló.

NDP

La OMS propone el uso de un certificado de vacunación electrónico para viajeros. was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos