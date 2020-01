Estadísticas por países de la propagación del Coronavirus chino nCoV. Hasta la noche de este lunes 27 de enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas han confirmado:

106 fallecimientos por 2019-nCoV

4.515 casos confirmados de infección

976 pacientes en condición crítica

6.973 personas bajo sospecha

Casos de contagios confirmados en otros países:

Tailandia: 14

Japón: 6

Australia: 5

Singapur: 5

EE.UU.: 5

Malasia: 4

Corea del Sur: 4

Francia: 3

Vietnam: 2

Nepal: 1

Camboya: 1

Canadá: 1

Alemania: 1

Costa de Marfil: 1

Sri Lanka: 1

