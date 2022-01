La OMS reporta un aumento de los casos globales de COVID-19 de 55%

El reporte semalan de la OMS muestra un significativo repunte de los casos globales de COVID-19 de hasta un 55% mientras que las muertes se mantienen en una proporción similar a la de la semana anterior.

A nivel mundial, durante la semana del 3 al 9 de enero de 2022, los nuevos casos semanales de COVID-19 aumentaron notablemente en un 55 %, mientras que las nuevas muertes semanales se mantuvieron similares a las notificadas durante la semana anterior. Esto corresponde a más de 15 millones de nuevos casos y más de 43.000 nuevas muertes. Hasta el 9 de enero, se han informado más de 304 millones de casos confirmados y más de 5,4 millones de muertes.

Todas las regiones informaron un aumento en la incidencia de casos semanales excepto la Región de África, que informó una disminución del 11%. La región de Asia Sudoriental informó el mayor aumento de nuevos casos la semana pasada (418 %), seguida de la Región del Pacífico Occidental (122 %), la Región del Mediterráneo Oriental (86 %), la Región de las Américas (78 %) y la Región Europea (31%). Las nuevas muertes semanales aumentaron en la Región de África (84%) y la Región de las Américas (26%), mientras que se mantuvo similar a la semana anterior en la Región del Pacífico Occidental. Se notificó una disminución de las nuevas muertes semanales en la Región del Mediterráneo Oriental (11 %), la Región de Europa (10 %) y la Región de Asia Sudoriental (6 %)

En esta edición, brindamos actualizaciones sobre la distribución geográfica de las variantes preocupantes (COV) del SARS-CoV-2 en circulación y resumimos sus características fenotípicas según los estudios disponibles.

Enfoque especial: Actualización sobre variantes de interés y variantes de preocupación del SARS-CoV-2

La OMS, en colaboración con autoridades, instituciones e investigadores nacionales, evalúa de forma rutinaria si las variantes del SARSCoV-2 alteran la transmisión o las características de la enfermedad, o afectan la eficacia de las vacunas, la terapia, el diagnóstico o la eficacia.

medidas sociales y de salud pública (PHSM, por sus siglas en inglés) aplicadas para controlar la propagación de enfermedades. Posibles variantes de preocupación (COV), las variantes de interés (VOI) o las variantes bajo seguimiento (VUM) se evalúan regularmente en función del riesgo que representa para salud pública mundial. A medida que se disponga de pruebas, se revisarán las clasificaciones de las variantes para reflejar la evolución continua de las variantes circulantes y su epidemiología cambiante. Criterios para la clasificación de variantes, y

las listas actuales de COV, VOI y VUM están disponibles en el sitio web de seguimiento de variantes del SARS-CoV-2 de la OMS. Nacional las autoridades pueden optar por designar otras variantes de interés/preocupación local y se les anima a investigar y informe sobre los impactos de estas variantes.

Distribución geográfica y prevalencia de COV

La epidemiología mundial actual del SARS-CoV-2 se caracteriza por la aparición de la variante Omicron, en descenso predominio de la variante Delta, y muy bajo nivel de circulación de las variantes Alfa, Beta y Gamma. Siguiendo el identificación de casos de Omicron relacionados con viajes, muchos países ahora están informando grupos, así como la comunidad transmisión de este VOC. Entre las 357 206 secuencias subidas a GISAID con especímenes recolectados en los últimos 30 dias, 208 870 secuencias (58,5 %) eran Omicron, 147 887 (41,4 %) eran Delta, 12 (<0,1 %) eran Alfa, dos (<0,1 %) eran Gamma, uno (<0,1%) era Beta y seis secuencias (<0,1%) comprendían otras variantes circulantes (incluyendo VOIs Mu y Lambda). Para tener en cuenta, la distribución global de COV debe interpretarse con la debida consideración de la vigilancia. limitaciones, incluidas las diferencias en las capacidades de secuenciación y las estrategias de muestreo entre países, así como retrasos en la presentación de informes.

Diferencias en las características de los COV

La evidencia disponible sobre los impactos fenotípicos de los COV se resume en la Tabla 2, así como en ediciones anteriores del Actualización Epidemiológica Semanal COVID-19. Desde la última actualización del 14 de diciembre de 2021, hay varias novedades publicaciones sobre las características fenotípicas de los COV, incluida la literatura reciente sobre Omicron. algunos de los estudios informados no han sido revisados por pares y, por lo tanto, los hallazgos deben interpretarse con la debida consideración de este limitación.

Fuente. OMS

