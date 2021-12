COVID-19: Listado de Variantes de preocupación, de interés y bajo vigilancia de acuerdo a la OMS

Variantes preocupantes del COVID actuales de acuerdo a la OMS

Definición funcional:

Una variante del SARS-CoV-2 que cumple con los criterios para ser definida como una VOI (véase abajo) y en relación con la cual se ha demostrado, tras una evaluación comparativa, que está asociada a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulte significativo para la salud pública mundial

Aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o

Aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o

Disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

Variantes preocupantes actualmente designadas:

Denominación de la OMS Linaje Pango• Clado/linaje GISAID Clado Nextstrain Otros cambios en aminoácidos que se están examinando° Primeras muestras documentadas

samples Fecha de designación Alpha B.1.1.7 GRY 20I (V1) +S:484K

+S:452R Reino Unido, septiembre 2020 18 diciembre 2020 Beta B.1.351 GH/501Y.V2 20H (V2) +S:L18F Sudáfrica,

mayo 2020 18 diciembre 2020 Gamma P.1 GR/501Y.V3 20J (V3) +S:681H Brasil,

noviembre 2020 11 enero 2021 Delta B.1.617.2 G/478K.V1 21A, 21I, 21J +S:417N India, octubre 2020 VOI: 4 abril 2021

VOC: 11 mayo 2020 Omicron* B.1.1.529 GR/484A 21K Varios países

noviembre 2021 VUM: 24-nov-2021 VOC: 26-nov-2021

•Incluye todos los linajes descendientes. Para más detalles, consúltense estos enlaces: cov-lineages.org y Pango network.° Se observa solo en un subconjunto de secuencias.

* Ver la declaración del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 del 26 de noviembre.

° Se observa solo en un subconjunto de secuencias.

Variantes de interés (VOI, por sus siglas en inglés)

Definición funcional:

Son variantes del SARS-CoV-2 que:

presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos; Y

según se ha comprobado, dan lugar a una transmisión significativa en medio extrahospitalario o causan varios conglomerados de COVID-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo, o bien que presentan, aparentemente, otras características que indiquen que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial.

Variantes de interés actuales:

Denominación de la OMS Linaje Pango* Clado/linaje GISAID Clado

Nextstrain Primeras muestras

documentadas Fecha de designación Lambda C.37 GR/452Q.V1 21G Perú, diciembre 2020 14 junio 2021 Mu B.1.621 GH 21H Colombia, enero 2021 30 agosto 2021

*Incluye todos los linajes descendientes. Para más detalles, consúltense estos enlaces: cov-lineages.org y Pango network.

Variantes bajo vigilancia (VUM por sus siglas in inglés)

Definición funcional: Cualquier variante del SARS-CoV-2 que presente modificaciones en el genoma que, según se sospeche, puedan afectar a las características del virus y parezcan indicar que la variante puede entrañar riesgos en el futuro, a pesar de que no se disponga de pruebas claras de los cambios que pueda causar en el fenotipo o en las características epidemiológicas del virus y sea necesario mantener el seguimiento y continuar estudiándola hasta que no se disponga de más información. Nota: dado que los conocimientos sobre el impacto de estas variantes pueden variar rápidamente, es posible que, en el futuro, se pueda añadir variantes bajo vigilancia y se retiren otros; esta es la razón por la cual la OMS no asigna, por el momento, denominaciones a estas variantes. También es posible que se mantenga la vigilancia de variantes clasificadas anteriormente como preocupantes o de interés durante un periodo más prolongado, manteniéndolas en la categoría de alertas de vigilancia reforzada y conservando la denominación asignada por la OMS hasta nuevo aviso.

Variantes bajo vigilancia

Linajes Pango* Clado/linaje GISAID Clados de Nextstrain Muestras más antiguas documentadas Fecha en que se asignó la denominación AZ.5# GR Varios países, enero de 2021 2 de junio de 2021 C.1.2 GR Sudáfrica, mayo de 2021 1 de septiembre de 2021 B.1.617.1§ G/452R.V3 21B India, octubre de 2020 Variante de interés: 4-abr-2021

Variante bajo vigilancia: 20-sep-2021 B.1.526§ GH/253G.V1 21F Estados Unidos de América, noviembre de 2020 Variante de interés: 24-mar- 2021

Variante bajo vigilancia: 20-sep-2021 B.1.525§ G/484K.V3 21D Varios países, diciembre de 2020 Variante de interés: 17-mar-2021

Variante bajo vigilancia: 20-sep-2021 B.1.630 GH República Dominicana, marzo de 2021 12-oct-2021 B.1640§ GH/490R República Democratica del Congo, septiembre de 2021 22-nov-2021

* Incluye todos los linajes descendientes. Para más detalles, consúltense estos enlaces: cov-lineages.org y Pango network.

# Anteriormente se le hacía un seguimiento como linaje B.1.1.318.

§ Variantes de interés anteriores: kappa: B.1.617.1, iota: B.1.526, eta: B.1.525.



