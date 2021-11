La OPS anuncia que el COVAX enviará a Venezuela 2.5 millones de vacunas en Noviembre 2021. El subdirector de la OPS; Jabas Barbosa, notificó que en noviembre llegarán al país los 2,5 millones de dosis de la vacuna Sinopharm.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que el mecanismo Covax enviará a Venezuela 2,5 millones de dosis de la vacuna china anticovid Sinopharm.

Jabas Barbosa, subdirector de la OPS, confirmó que Venezuela ya cumplió con los pagos para el sistema Covax, por lo que en noviembre recibirá otros 2,5 millones de dosis anticovid de la referida vacuna china.

Indico que se encuentran gestionando otras 6,2 millones de dosis de vacunas de Sinopharm para el país.

“Al menos 32 países han alcanzado la meta de la OMS del 40 % de cobertura vacunar y muchos más están camino a llegar y superarla a finales de este año. Este avance es alentador”, dijo.

De esta manera se amplia la base de inventario en Venezuela, y se podrán abrir más centro de donde los ciudadanos puedan asistar a recibir la vacunación respectiva contra el COVID-19.

La OPS anuncia que el COVAX enviará a Venezuela 2.5 millones de vacunas en Noviembre 2021 was last modified: by

En: Noticias Internacionales