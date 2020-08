Límites diarios para Operaciones del Banco de Venezuela Personas Jurídicas

Transferencias

BDV enlínea Empresas : Mismo Titular BDV: Ilimitado A terceros BDV:Bs. 1.000.000.000,00 A otros bancos – Bs. 300.000.000,00

Cl@venet Empresarial: Mismo titular BDV: Ilimitado

A terceros BDV – Bs. 500.000.000,00 (por operación)

A otros bancos – Bs. 300.000.000,00 (por operación) PagoClave comercio BDV enlínea: hasta Bs. 40.000.000,00

SMS : hasta Bs. 20.000.000,00