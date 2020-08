Límites diarios para Operaciones del Banco de Venezuela Personas Naturales

Operaciones para personas naturales:

Tranferencias:

Mismo titular BDV – Ilimitado

A terceros BDV – Bs. 300.000.000

A otros bancos – Bs. 100.000.000

Puntos de Venta

Puntos de venta BDV – Bs. 150.000.000

Puntos de venta de otros bancos – Bs. 100.000.000

BiopagoBDV

Tarjeta Débito Clave , Tarjeta Clave prepagada – Tarjeta de Alimentación Venezuela – Bs. 200.000.000

Tarjeta de Crédito – 100% del límite disponible

CajeroClave

Retiros de efectivo clientes BDV:

Tarjeta DébitoClave: Bs. 300.000

TarjetaClave prepagada – Tarjeta de Alimentación Venezuela: Bs. 100.000

PagoClave

BDV enlínea – hasta Bs. 40.000.000

SMS – hasta Bs. 20.000.000

PuntoYaBDV

Clientes BDV: Bs. 50.000.000,00

Fuente. Banco de Venezuela

Puede consultar también los límites diarios para personas jurídicas, haciendo click aquí