Ingredientes:

Porciones: 8

1 lomo de cerdo de 1.5 kilos

2 tazas de pulpa de tamarindo

3 rebanadas de piña fresca

3 dientes de ajo

1/2 cebolla

2 cucharaditas de jengibre fresco rallado

3 cucharadas de miel de abeja

2 tazas de caldo de pollo

Preparación:

Preparación: 15 min › Cocción: 1 hora 30 min › Listo en: 1 hora 45 min

Precalienta el horno a 180° centígrados. Limpia el lomo y colócalo en un refractario. Licua la pulpa de tamarindo con la piña, ajo, cebolla, jengibre, miel y caldo de pollo, hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre el lomo, deja marinar al menos media hora y luego hornea durante 90 minutos. Abre el horno cada 20 minutos y baña el lomo con los jugos en el refractario. Ve volteándolo para que se cueza uniformemente. Saca el lomo del horno, cubre con papel aluminio, y deja reposar durante 15 minutos antes de rebanar. Mientras, mantén la salsa de tamarindo caliente en una cacerola pequeña a fuego bajo. Para servir, corta el lomo de cerdo en rebanadas y baña con la salsa de tamarindo caliente.

Lomo de cerdo en salsa de tamarindo agridulce was last modified: by

En : Gastronomía