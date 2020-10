Turismo: Lugares donde Viajar en Octubre

Bienvenido Octubre! .Está bien.. no tuvimos tiempo de salir en verano ni en septiembre, pero, siempre hay tiempo para una escapada en octubre, y aquí te vamos a decir, cuales son las mejores opciones para pasear en octubre.

Roma, Italia

Un destino clásico, pero que en verano es prácticamente imposible caminar en la ciudad de las siete colinas, ir a Roma en octubre puede ser una alternativa muy interesante para poder evitar la saturación de turistas veraneantes. Roma no solo es el Colisseo, hay muchas, tal vez, demasiadas opciones que nos darán el máximo disfrute de las vacaciones.

Chipre

Una isla país, referencia en el mediterráneo, las playas de Chipre son muy apreciadas desde tiempos inmemoriales, la isla en muchos aspectos se encuentra intácta para el turismo y bien cuidada en los referente al servicio al cliente.

Viena

Incluir Viena en el recorrido de Octubre, le da un tono de música clásica, además de las vistas de sus viñedos, que ya forman parte del paisaje urbano. Tomar un tranvía en Viena es la mejor opción para hacer el recorrido más cómodo. Octubre en Viena es tiempo de cosechar las uvas con las que preparan un excelente vino.

Grecia

Otro destino clásico y con espacios paradisíacos que en verano está copados es Grecia y su cadena de islas, es una opción que hará que deseemos quedarnos le doble del tiempo solo admirando sus paisajes que invitan a la tranquilidad.

Turquía

Visitar las playas de Kaputas Antalya en Turquia es la mejor opción, el agua es azul y cálida.Es otra opción que permitiría que aprovecháramos sus admirables playas del Egeo y el Bósforo ya que aun en Octubre sus aguas siguen estando con una temperatura agradable, antes de comenzar el invierno. La zona turca se está dando a conocer por sus excelentes hoteles boutique. Estambul en esta época del año mantiene una excelente temperatura que en verano es demasiado caliente para poder disfrutar los paseos.

