Mantenimiento de las bujías de alto rendimiento

Las Mejores Marcas de Bujías Disponibles en el Mercado.

Las bujías de alto rendimiento, como las de iridio o platino, requieren un mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil. Aunque son más duraderas que las bujías estándar, su mantenimiento sigue siendo esencial para evitar problemas en el motor.

Estos son los pasos y recomendaciones clave:

1. Inspección periódica

Frecuencia: Inspecciona las bujías cada 50,000 km o según lo indicado en el manual del fabricante del vehículo.

Inspecciona las bujías cada 50,000 km o según lo indicado en el manual del fabricante del vehículo. Qué buscar: Revisa el estado del electrodo, la cerámica y la acumulación de depósitos. Si notas grietas, desgaste excesivo o acumulación de hollín, es posible que necesiten limpieza o reemplazo.

2. Limpieza de las bujías

Cuándo limpiar: Si las bujías presentan depósitos de carbón o suciedad, pero aún están en buen estado estructural, puedes limpiarlas.

Si las bujías presentan depósitos de carbón o suciedad, pero aún están en buen estado estructural, puedes limpiarlas. Cómo hacerlo: Retira las bujías del motor con una llave especial. Usa un cepillo de alambre suave o un limpiador específico para eliminar los depósitos de carbón. Asegúrate de que las bujías estén completamente secas antes de reinstalarlas.

Nota: No uses herramientas abrasivas que puedan dañar el electrodo o la cerámica.

3. Sustitución según el kilometraje

Las bujías de alto rendimiento tienen una vida útil más larga que las estándar. Por ejemplo: Bujías de iridio: Suelen durar entre 100,000 y 120,000 km. Bujías de platino: Tienen una vida útil de aproximadamente 60,000 a 80,000 km.

Recomendación: Cambia las bujías dentro de los intervalos recomendados por el fabricante para evitar fallos inesperados.

4. Ajuste del par de apriete

Al reinstalar las bujías, asegúrate de apretarlas con el par de torsión especificado en el manual del vehículo. Un apriete incorrecto puede causar fugas de compresión o dañar la rosca del motor.

5. Prevención de problemas

Evita alargar el mantenimiento: No esperes a que las bujías fallen para revisarlas o reemplazarlas, ya que esto puede causar daños al motor o al convertidor catalítico.

No esperes a que las bujías fallen para revisarlas o reemplazarlas, ya que esto puede causar daños al motor o al convertidor catalítico. Usa las bujías correctas: Asegúrate de que las bujías sean compatibles con las especificaciones de tu motor, especialmente si es de alto rendimiento.

Conclusión

El mantenimiento de las bujías de alto rendimiento incluye inspección, limpieza y reemplazo en los intervalos recomendados. Aunque estas bujías son más duraderas, un mantenimiento preventivo adecuado es clave para evitar problemas en el motor y garantizar un rendimiento óptimo.

Recuerda siempre seguir las especificaciones del fabricante para cuidar tu vehículo!

Mantenimiento de las bujías de alto rendimiento was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.