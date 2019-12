Receta de Casitas de galletas de jengibre para Navidad…

Las casitas de galleta de jengibre o Gingerbread house es un dulce típico navideño de los países del norte de Europa y que se ha ido extendiendo por diversos países del mundo.

Las casitas de galleta de jengibre o Gingerbread house se suelen elaborar en Navidad con ayuda de los niños y niñas de la casa, ya que resulta una tarea sencilla y requiere la imaginación de los más pequeños a la hora de decorar las casitas. Así que manos a la masa y a divertirse todos en casa.

La elaboración se realiza con la receta de galletas de jengibre y las piezas se unen entre sí con merengue. Después, la decoración varía al gusto de cada uno: chocolates, golosinas, regalices, caramelos, fondants…

Ingredientes

260 gr de harina

150 gr de mantequilla

100 gr de azúcar moreno

5 gramos de bicarbonato

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 huevo

Sal

Elaboración :

En un bol mezcla la harina tamizada, el azúcar morena o blanca, el bicarbonato, la canela, el jengibre y una pizca de sal. Bate el huevo y añádelo a la mezcla. Después, agrega la mantequilla a punto de pomada y mezcla hasta tener una masa homogénea.

Extiende un poco de harina en una superficie lisa y coloca la masa encima. Estírala con un rodillo hasta tener medio centímetro de espesor. Colócalos sobre una bandeja forrada con papel de horno y deja reposar en la nevera la masa durante una hora.

Corta las piezas que necesitas para tu casita de jengibre e introduce en el horno precalentado a 180ºC durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas. Retíralas del horno y deja enfriar.

Para unir las piezas necesitas realizar un merengue, que servirá de “pegamento”. El merengue se realiza montando las claras de huevo con azúcar blanca. Coloca 3 claras de huevo en un bol (bien seco y sin grasa) las claras sin nada de yema y bátelas hasta que estén totalmente levantadas. Vete añadiendo luego, poco a poco, 225g azúcar hasta agregar todo. Sigue batiendo otros 5 minutos y ya está listo.

Introduce el merengue en una manga pastelera y vete repartiéndolo por los bordes de todas las piezas y uniéndolas entre sí. Decora la casita de jengibre como más te guste.

