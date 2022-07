Netflix comienza a racionalizar sus contenidos

El gigante del entretenimiento vía streaming, Netflix, comenzó a cambiar parte de la estrategia que lo llevó a la cima. Se trata de los estrenos únicos de las temporadas completas de sus producciones, que invitaban a fines de semana de maratón.

Ahora, con una mayor competencia y la pérdida gradual de suscriptores, Netflix comenzó a racionalizar contenidos. De esta manera, los fanáticos de las exitosas series deben esperar fechas distintas para conocer el desenlace.

Esto sucedió con la última temporada de la adictiva serie Stranger Things. El volumen 1 de siete capítulos se estrenó el 27 de mayo y los dos capítulos finales del volumen 2 llegaron el 1 de julio.

Y no es la primera vez. Ya lo hizo con el drama de suspenso, Ozark, que tuvo estrenos en enero y abril. Tres meses de diferencia que fueron un suplicio para los fanáticos de la serie de la familia implicada en el lavado de dinero.

“La estrategia de contenidos en maratón fue clave en el éxito de Netflix, que llegó a 200 millones de suscriptores. Lo fue hasta abril del 2022, mes en el que por primera vez se anunció una pérdida de 200 mil usuarios. Con los cambios, se elevan las posibilidades de retenerlos por más tiempo”, indican desde el portal LateNightStreaming.

Pero no es el único cambio. Otra estrategia sería la apuesta por series internacionales. El éxito de la Casa de Papel o el Juego del Calamar demostró la preferencia por contenidos que se producen fuera de Estados Unidos.

Del lado comercial, la franquicia anunció el lanzamiento de un plan de muy bajo costo, pero con la inserción de publicidad durante las películas y series.

Se trata de un replanteo en la estrategia de Netflix para recuperarse del tropiezo provocado por diferentes factores como el aumento del costo de la suscripción, el límite de pantallas o incluso la guerra entre Rusia y Ucrania. Solo por este último hecho, se dejó sin servicio a más de 700 mil suscriptores.

Otro factor que ha jugado en contra del pionero en contenido streaming es el crecimiento de otras plataformas como Disney+ y HBO Max. Ambas han mejorado el contenido de su catálogo con series originales o clásicas para los amantes de la década de los 90.

A pesar de este panorama, Netflix se mantiene como líder en el rubro y con tasas de pérdida de suscriptores mucho menores.