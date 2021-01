Netflix ya supera 200 millones de suscriptores en su plataforma de streaming

Netflix cerró 2020 con unos beneficios netos de 2.761 millones de dólares, un 48% más que el año anterior y superó por primera vez los 200 millones de suscriptores a su plataforma, según un anuncio de la compañía.

Con la gente pasando más tiempo en casa por la pandemia del coronavirus, el gigante del “streaming” sumó 37 millones de usuarios de pago durante el año, incluidos 8,5 millones de suscriptores en términos netos en el cuarto trimestre.

Netflix tenía un total de 203,7 millones de suscripciones al cierre de 2020, la mayor cifra de su historia, impulsada en parte por un fuerte crecimiento en el mercado internacional.

Esta cifra se produce a pesar del fuerte aumento de la competencia, con la entrada al mercado de grandes actores como Disney, que también está cosechando un gran éxito con su plataforma digital.

Netflix facturó en el conjunto del año casi 25 mil millones de dólares frente a los 20 mil 100 millones de 2019 y en el último trimestre ingresó seis mil 644 millones frente a cinco mil 467 millones un año antes.

Entre octubre y diciembre, la compañía californiana tuvo un beneficio neto de 542 millones de dólares, inferior a los 587 millones que registró en ese periodo de 2019 y algo por debajo de las expectativas del mercado.

Sin embargo, los inversores recibieron con los brazos abiertos los anuncios de la empresa, cuyas acciones se dispararon tras dar a conocerse sus resultados, al cierre del mercado.

En las operaciones electrónicas posteriores al final de la sesión bursátil, los títulos de Netflix ganaban más de un 12 %, tras terminar la jornada con un alza del 0,76 %.

La compañía anunció que tiene más de 500 títulos actualmente en posproducción o listos para lanzarse en su servicio, con un plan de ofrecer al menos una nueva película original a la semana durante 2021.

Además, Netflix anunció que ya no va a necesitar financiación externa para sus operaciones cotidianas y que está considerando un programa de recompra de acciones para dar ganancias a sus accionistas, algo que no hace desde 2011.

Netflix ya supera 200 millones de suscriptores en su plataforma de streaming was last modified: by

Temas relacionados:

En : Tecnología