Network Slicing ofrece capacidades sofisticadas para redes 5G.

Nuevo trabajo de 5G Americas explora el Network Slicing desde la estandarización a la comercialización

BELLEVUE, Washington, 22 de julio de 2022.- El network slicing en 5G habilita a las empresas para optimizar la seguridad de sus redes, la confiabilidad, y las necesidades de flexibilidad al crear cortes de red lógicos independientes en la misma infraestructura física de red celular inalámbrica. Hoy, 5G Americas, la voz de la 5G y LTE 4G para América, anunció el lanzamiento de su último white paper, que describe el rol del Network Slicing en las redes de 5G, bajo el título: “Commercializing 5G Network Slicing” (Comercialización de Network Slicing en 5G).”

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “Las redes 5G están avanzando para brindar altos niveles de velocidad, latencia y confiabilidad, satisfaciendo así las necesidades particulares del servicio o aplicación y, al tener múltiples cortes de la misma red 5G física, el Network Slicing desata un multiverso de nuevas aplicaciones y casos de uso.”

Según el white paper, el marco de Network Slicing es una de las principales adiciones a los estándares 5G independientes. Si bien aún se encuentra dando sus primeros pasos, es también uno de los pilares esenciales para habilitar la creación y entrega de nuevos servicios de parte de los operadores. El Network Slicing es una capacidad técnica compleja, ya que toca nodos en todos los dominios de la red inalámbrica – el dispositivo, el núcleo, el transporte y la radiocomunicación.

“Commercializing 5G Network Slicing” explora de qué formas el network slicing de extremo a extremo puede permitirles a los proveedores de servicios de comunicaciones satisfacer todas las necesidades de sus clientes empresariales y comerciales. Profundiza el concepto técnico principal de Network Slicing y explica los conceptos técnicos y estándares que le dan soporte. Cubre servicios basados en network slicing con futuras mejoras y conocimientos de los modelos arquitectónicos a la vez que aporta claridad sobre la complejidad de las posibilidades iniciales de comercialización.

Los temas que trata el white paper incluyen:

Introducción a los conceptos de Network Slicing

Estándares y Marco del Foro de la Industria para Network Slicing

Casos de uso de Network Slicing y Estado del Ecosistema

Virtualización de las Funciones de Red (NFV) en Network Slicing

Evolución de la tecnología de Network Slicing: desarrollo de estándares, Slicing Vertical, Slicing Horizontal, Redes Compartidas y Arrendamiento Múltiple

El white paper va más allá de la simple clarificación de los conceptos de ingeniería y casos de uso. Brinda además una mirada detallada de las soluciones de compromiso centrales de negocios y tecnología al considerar diversos productos y servicios comerciales entre distintas variedades de cortes (slicing), incluyendo casos de uso localizados, de toda un área, de toda una nación, temporarios, y de largo plazo o permanentes. También se tratan oportunidades adicionales para la venta ascendente o servicios premium, incluyendo los basados en suscripciones, los basados en políticas, y los escenarios de slicing basados en aplicaciones.

Según Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de Tecnología y Estrategia de Redes de Radiocomunicaciones en T-Mobile EUA “Con network slicing y una red 5G independiente, los operadores pueden diseñar y construir una red que satisfaga mejor los requisitos emergentes de los usuarios y brinde nuevas soluciones para ayudar a consumidores y empresas a resolver sus necesidades de conectividad. Resulta crítico identificar nuevos casos de uso valiosos con Network Slicing para justificar la inversión que se requiere en las soluciones y la arquitectura vinculadas a Network Slicing. Felicitamos a nuestros ingenieros en Tecnología de Redes, en especial a Adrian Singereanu, quien lideró el desarrollo de este white paper junto con Suresh Thanneeru, y al resto del equipo por su constante innovación y por impulsar a la industria hacia adelante.”

Helen Zeng, Consultora del Staff en Arquitecta de Soluciones de VMware y líder del grupo de trabajo de 5G Americas, añadió: “El 3GPP introdujo Network Slicing en el Release 15, y los nuevos desarrollos y refinamientos del Release 17 brindaron capacidades aumentadas. Sin duda, la promesa del network slicing es fenomenal, aunque aún se encuentra en sus primeras etapas. Con la proliferación de las redes 5G independientes a nivel mundial, es posible que el slicing pase a ser un componente esencial del ecosistema de comunicaciones móviles.”

FUENTE. 5GAMÉRICAS