Novartis ofreció donar 130 millones de dosis de Cloroquina para combatir el Coronavirus.

La farmacéutica Novartis ha hecho el anuncio de comprometerse a donar hasta 130 millones de dosis de Hidroxicloroquina genérica para combatir la pandemia global del COVID-19.

Cómo se pudo conocer hace poco, la Cloroquina un compuesto utilizado desde hace años para tratar la Malaria, al parecer esta dando resultados positivos en el combate del Coronavirus Covid-19.

El proceso será de acuerdo al inventario disponible y la cantidad que puedan fabricar hasta Mayo de 2020.

En la actualidad tienen 50 millones de dosis de Hidroxicloroquina de 200 miligramos, pudiendo llegar a las 130 millones de dosis en Mayo. Mientras tanto estan estudiando la manera de expandir la producción con su base instalada y con otros fabricantes.

