Bayer anuncia la donación de 3 millones de tabletas de Cloroquina al gobierno de EEUU. Bayer anunció hoy que se unirá a la lucha del gobierno de los Estados Unidos contra COVID-19 con una donación de 3 millones de tabletas de la droga Resochin ( chloroquine fosfato). Los nuevos datos, aunque limitados, muestran el potencial para el uso de Resochin en el tratamiento de pacientes con COVID19 infección.

Recientemente el gobierno de Trump ha aprobado el uso de la Cloroquina para tratar a los pacientes con COVID-19 o mejor conocido cómo coronavirus, hasta ahora la cloroquina se había aconsejado su uso por un experto de Países Bajos pero no se había tomado mucho en cuenta, al parecer en China se usó y dio ciertos resultados.

Funciona la Cloroquina?

Algunos estudios la han dado con buenos resultados ante el coronavirus covid-19, Tras su administración por vía oral y su absorción en el tracto digestivo alcanza niveles máximos de 34 a 79 ng/ml al cabo de 2 a 4,5 h, con una media de 3,2 horas.

Que es la Cloroquina ?

La cloroquina es un fármaco del grupo de las 4-aminoquinolinas que se utiliza en el tratamiento o prevención de la malaria, así como en el de determinadas enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico.

Toxicidad

Cuando la dosis administrada es elevada la cloroquinina es citotóxica, pudiendo provocar daños en el sistema nervioso, el corazón, el riñón o el hígado. Tras su administración en dosis adecuadas para el tratamiento de un ataque agudo de paludismo o amebiasis extraintestinal, se han observado efectos ligeros y pasajeros, como: dolor de cabeza, prurito, molestias gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, estimulación psíquica y raramente episodios psicóticos y convulsiones

