Nuevas tecnologías innovadoras de backhaul para despliegues de 5G.

Un trabajo de 5G Americas detalla los nuevos avances de las opciones de transporte inalámbrico y por línea fija

BELLEVUE, Washington. 1 de julio de 2020 – Para el despliegue exitoso de la 5G, los operadores de redes móviles (MNO, por la sigla en inglés) necesitan contar con tecnologías capaces de cumplir con estrictas velocidades de transmisión de datos y fuertes requisitos de latencia y confiabilidad en redes cada vez más densas. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para América, publicó hoy un trabajo llamado Innovations in 5G Backhaul Technologies (Innovaciones en tecnologías 5G de backhaul), donde resalta las tecnologías de transporte nuevas e innovadoras para el backhaul, midhaul y fronthaul de redes 5G.

La quinta generación de tecnología celular inalámbrica (“5G”) está impulsando crecientes demandas sobre las redes de los operadores móviles, que enfrentan la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo necesario para entregar nuevas arquitecturas de red de alta velocidad de transmisión y baja latencia que den soporte a casos de uso emergentes. Pueden emplearse nuevas opciones inalámbricas tales como Acceso y Backhaul Integrados (IAB, según la sigla en inglés) y avances significativos en líneas fijas como Híbrido de Fibra y Coaxial (HFC), Redes Ópticas Pasivas (PON), Ethernet, y Multiplexación por División de Onda (WDM) para transportar datos de manera eficiente y costo-efectiva entre la red núcleo de 5G y la red 5G de acceso radioeléctrico.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “Los operadores de redes 5G hoy tienen un abanico creciente de opciones a la hora de diseñar, construir y administrar sus redes. Los operadores ahora pueden escoger entre una diversidad de opciones para transporte inalámbrico y por línea fija para abordar las topologías específicas y los casos de uso que prevén para su red inalámbrica móvil.”

Innovations in 5G Backhaul Technologies profundiza en estas nuevas tecnologías 5G de transporte, brindando detalles sobre sus ventajas y desventajas específicas. Se abordan en gran detalle factores tales como la aplicación puntual, el escenario de despliegue, la infraestructura existente y la situación del mercado.

Una de tales innovaciones clave es Acceso y Backhaul Integrados (IAB), que se estandarizó en el Release 16 del 3GPP y se optimizará nuevamente en el Release 17. IAB reacondiciona parte del espectro existente empleado en la interfaz de radio 5G aérea para fines de backhaul también. Esta tecnología ha generado un fuerte interés en la industria móvil, ya que se prevé que IAB brindará una solución de backhaul eficiente en costos y de rápida llegada al mercado.

Ranjeet Bhattacharya, Director Principal de Soluciones y co-líder del proyecto, afirmó: “El backhaul optimizado es un desafío clave para el despliegue eficiente de 5G, y soluciones inalámbricas innovadoras como Acceso y Backhaul Integrados podrían introducir un cambio revolucionario.”

Este trabajo abarca los aspectos tecnológicos de IAB que son parte de la norma, sus casos de uso y consideraciones de despliegue, y un panorama general de la investigación y estudios en curso en la industria respecto de la evolución futura de IAB.

Además de IAB, Innovations in 5G Backhaul Technologies también analiza los siguientes aspectos:

requisitos clave para transporte en 5G y diversas opciones tecnológicas disponibles

panorama general de los incentivos de negocios que presentan las tecnologías de transporte alternativas

Detalles sobre tecnologías HFC, PON, Ethernet y WDM respecto de la arquitectura, los incentivos comerciales, avances recientes, escenarios de despliegue, tendencias futuras, etcétera

Además, avances recientes en redes híbridas fibra coaxial (HFC), redes ópticas pasivas (PON), y Ethernet convierten a estas soluciones en opciones igualmente prometedoras para transporte 5G. Tanto HFC como PON ya se encuentran ampliamente desplegadas en zonas donde 5G verá la mayor cantidad de demanda, específicamente en entornos urbanos y urbanos densamente poblados. Aprovechar los despliegues HFC y PON existentes reduce significativamente el tiempo de llegada al mercado como así también el costo de desplegar 5G.

Dave Morley, Director de Tecnología y Operaciones 5G de Shaw Communications, y co-líder del proyecto, dijo: “Mientras que la fibra oscura alcanza el 65 por ciento de los sitios macro en América del Norte hoy, una mayor densificación de las redes exigirá que los operadores aprovechen otras opciones de transporte eficientes tales como HFC, que actualmente llega a casi todos los edificios en el continente norteamericano.”