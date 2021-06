Listado de costos de Trámites en el INTT

Nuevos precios para trámites en el INTT para 2020. El gobierno de Venezuela acaba de actualizar los costos para trámites ante el Instituto de Transito Terrestre anclándolos al Petro.

Los costos actualizados para trámites en el INTT:

Para emisión y renovación de licencias:

LICENCIAS (Vigencia de 10 años) BS LICENCIA 2DO GRADO (Examen + emisión) 11.999.975,92 RENOVACIÓN LICENCIA 2DO GRADO 8.186.267,63 LICENCIA 3ER GRADO (Examen + emisión) 20.999.957,86 RENOVACIÓN LICENCIA 3ER GRADO 14.999.970,80 LICENCIA 4TO GRADO (Examen + emisión) 35.999.927,94 RENOVACIÓN LICENCIA 4TO GRADO 23.999.951,12 LICENCIA 5TO GRADO (Examen + emisión) 44.999.909,88 RENOVACIÓN LICENCIA 5TO GRADO 29.999.939,80 TRÁMITES VEHÍCULOS PARTICULARES BS Registro original de vehículos 44.999.910,60 Otorgamiento de placas 89.999.819,40 Traspaso 29.999.939,80 Trámites de Vehículos de Transporte de Carga BS Otorgamiento de placas 149.999.699,00 Traspaso 59.999.879,60 Trámites de motos baja cilindrada BS Registro original de vehículos 8.999.982,12 Otorgamiento de placas 29.999.939,80 Traspaso 8.999.982,12 Otros trámites BS Registro original para vehículos importados 899.998.197,61 Otorgamiento de placas para transporte público 44.999.910,60 Carta Consular 119.999.759,20

La Carta Consular costará es el único documento que avala internacionalmente la licencia de manejo venezolana.

Permitiendo al usuario cuando se encuentra fuera del país de origen, la posibilidad de la libre conducción de vehículos propios o alquilados.

