OMS declaró emergencia internacional por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves 30-E la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China.

«Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (…) No significa desconfianza con China» aseguró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS dijo, sin embargo, que no recomienda limitar viajes y comercio debido al brote.

«La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción» de viajes o comercio, añadió el jefe de la OMS.

En total, hay 7.834 casos confirmados de coronavirus, un 99% de ellos en China. 170 personas ha muerto, todas ellas en China. Hay 98 casos fuera de China en 18 países, agregó la organización.

La decisión de la OMS se produce cuando China informó que este jueves 30-E se produjo el peor balance de muertos por el coronavirus en un día: 38 fallecidos, llevando el total a 170, mientras aumenta la preocupación a nivel mundial con cada vez más contagios.

Al menos 15 países han reportado infecciones, incluido el primer caso en India.

Desde diciembre, cuando comenzó la epidemia, han fallecido 170 personas. Las últimas 38 perecieron el jueves, el día más mortífero desde que se detectó el brote. Casi todas las muertes se produjeron en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro de este nuevo patógeno.

El número de pacientes contagiados es de unos 7.700 en China continental, muy por encima de las 5.327 personas infectadas en 2002 y 2003 por el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo).

