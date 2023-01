Esta son las nuevas directrices de la OMS sobre el período de aislamiento para pacientes con COVID-19.

La OMS informa que un paciente con COVID-19 puede ser dado de alta temprano del aislamiento si da negativo en una prueba rápida basada en antígenos.

Sin pruebas, para pacientes con síntomas, las nuevas pautas sugieren 10 días de aislamiento a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Anteriormente, la OMS aconsejó que los pacientes fueran dados de alta 10 días después del inicio de los síntomas, más al menos tres días adicionales desde que se resolvieron los síntomas.

Para aquellos que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún signo o síntoma, la OMS ahora sugiere 5 días de aislamiento en ausencia de pruebas, en comparación con los 10 días anteriores.

El aislamiento de las personas con COVID-19 es un paso importante para evitar que otros se infecten. Esto se puede hacer en casa o en una instalación dedicada, como un hospital o una clínica.

La evidencia considerada por el grupo de desarrollo de la guía mostró que las personas sin síntomas tienen muchas menos probabilidades de transmitir el virus que aquellas con síntomas. Aunque la certeza es muy baja, la evidencia también mostró que las personas con síntomas dadas de alta el día 5 después del inicio de los síntomas corrían el riesgo de infectar a tres veces más personas que las personas dadas de alta el día 10.

Fuente. Notas de prensa OMS