Estas son las nuevas pautas de la OMS sobre el uso de mascarillas contra el COVID-19

La OMS ha actualizado sus directrices sobre el uso de mascarillas en entornos comunitarios, los tratamientos de COVID-19 y el manejo clínico. Esto es parte de un proceso continuo de revisión de dichos materiales, trabajando con grupos de desarrollo de guías compuestos por expertos internacionales independientes que consideran la última evidencia disponible y la epidemiología cambiante.

Las mascarillas siguen siendo una herramienta clave contra el COVID-19

La OMS continúa recomendando el uso de mascarillas por parte del público en situaciones específicas, y esta actualización recomienda su uso independientemente de la situación epidemiológica local, dada la propagación actual del COVID-19 a nivel mundial. Se recomienda el uso de máscaras después de una exposición reciente al COVID-19, cuando alguien tiene o sospecha que tiene COVID-19, cuando alguien tiene un alto riesgo de tener un COVID-19 grave y para cualquier persona en un espacio abarrotado, cerrado o mal ventilado. Anteriormente, las recomendaciones de la OMS se basaban en la situación epidemiológica.

De manera similar a las recomendaciones anteriores, la OMS informa que hay otros casos en los que se puede sugerir una máscara, según una evaluación de riesgos. Los factores a considerar incluyen las tendencias epidemiológicas locales o el aumento de los niveles de hospitalización, los niveles de cobertura de vacunación e inmunidad en la comunidad y el entorno en el que se encuentran las personas.