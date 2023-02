Open RAN avanza en interoperabilidad y rendimiento de redes con IA/AA

Nuevo estudio de 5G Americas brinda una actualización detallada sobre el impulso de RAN Abierta

BELLEVUE, Washington. –23 de febrero de 2023: Redes de Acceso de Radio Abierta (Open RAN, en inglés) es un concepto que implica la interoperabilidad de hardware y software abierto y las interfaces para redes inalámbricas celulares. Mientras avanzan los nuevos desarrollos de RAN Abierta, 5G Americas, la voz de 5G y 4G LTE para América, anunció hoy la publicación del trabajo The Evolution of Open RAN” (“La evolución de RAN Abierta”), que presenta una actualización a un reporte de 5G Americas de 2020 sobre normas para RAN Abierta. El nuevo estudio se enfoca en actualizaciones de mercado y en los últimos desarrollos, incluidos la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “RAN Abierta está evolucionando rápidamente al tiempo que se consolidan esfuerzos a nivel mundial con un nuevo impulso evolutivo de esta tecnología. Este avance continuo exige que gobiernos, proveedores, académicos y operadores trabajen en estrecha colaboración.”

“The Evolution of Open RAN” ofrece una actualización completa sobre el trabajo de organismos líderes en la normalización de RAN Abierta con énfasis en el desarrollo de aplicaciones y microservicios en redes celulares inalámbricas modernas. El trabajo también analiza las oportunidades que brinda la “cloudificación” de RAN Abierta en términos de escalabilidad de las funciones de red para los operadores.

El reporte analiza de qué maneras las consideraciones arquitectónicas pueden incluir desagregación de red y divisiones funcionales, el plano de gestión híbrido versus jerárquico (M-plane, en inglés), “cloudificación” y virtualización de RAN y arquitectura basada en servicios para funciones RIC. Además, explica las diferentes necesidades de RAN Abierta que tendrán los operadores en función de sus propios requisitos de ahorros de Costo Total de Propiedad (TCO, por la sigla en inglés), las consideraciones de rendimiento y los despliegues en campos existentes a diferencia de campos nuevos.

Estos son algunos de los temas clave respecto de las normas para RAN Abierta en evolución que aborda este reporte de 5G Americas:

RAN Abierta y objetivos

Principios de la O-RAN, consideraciones arquitectónicas

Pruebas y despliegues de operadores

Consideraciones operativas y desafíos de integración

Ventajas y desafíos de las arquitecturas de RAN Abierta

Concreción de casos de uso de O-RAN con IA/AA

Modelos de servicio de interfaz para diseño de xApp habilitado por IA/AA en RIC en tiempo casi real

Algoritmos de aprendizaje avanzados para desarrollo de xApp y rApp en RIC en tiempo no real

El Dr. Rajarajan Sivaraj, Director de Arquitecturas y Normas RIC de Mavenir, dijo: “RAN Abierta ofrece el potencial de capacidades nuevas en el rendimiento de redes, experiencia del usuario final y garantías de nivel de servicio para empresas. RAN Abierta además puede brindar la capacidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático líderes, infraestructura y herramientas nativas de la nube, interfaces abiertas entre funciones de red, y la exposición de información sobre el estado y el rendimiento de la RAN a nivel del usuario de fina granularidad frente a aplicaciones de optimización nuevas de terceros. Continuó: “Con el foco en la interoperabilidad, la RAN Abierta podría ayudar a los MNO a simplificar operaciones de red complejas y entregar capacidades de rendimiento optimizado en términos de gran ancho de banda, baja latencia y alta confiabilidad para enriquecer la experiencia del usuario final.”

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización consiste en facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. 5G Americas está abocada al desarrollo de una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en el website de la asociación, en Twitter y LinkedIn .

