5G Americas reelige líderes de T-Mobile y Ericsson

Neville Ray, de T-Mobile, y Barbara Baffer, de Ericsson, nuevamente electos como Presidente y Tesorera

BELLEVUE, Washington – 9 de enero de 2023 – La asociación de la industria inalámbrica celular, 5G Americas, anunció hoy que Neville Ray, presidente de tecnología de T-Mobile Estados Unidos, fue reelecto para desempeñarse como presidente de la Junta Directiva de 5G Americas en 2023. Barbara Baffer, vicepresidente de asuntos gubernamentales y promoción de políticas de Ericsson, fue reelecta en el rol de tesorera.

“En un momento en el que el ecosistema 5G continúa avanzando en todo el mundo, nos complace retener un liderazgo fuerte en la Junta Directiva de la asociación”, dijo Chris Pearson, Presidente de 5G Americas.

Neville Ray es presidente de tecnología de T-Mobile, en cuyo rol tiene a su cargo la gestión y el desarrollo de la red inalámbrica de T-Mobile, los servicios de tecnología de la información de la compañía, y las operaciones de tecnología. Es ampliamente reconocido por su liderazgo en el rubro de las telecomunicaciones, donde cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la operación de redes inalámbricas en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Ray ha integrado la Junta Directiva de 5G Americas durante más de 12 años, y anteriormente fue presidente de la asociación en dos mandatos de varios años.

Ray dijo: “Estados Unidos y las Américas continúan liderando la revolución de la industria inalámbrica celular con tecnologías y capacidades de networking avanzadas. A medida que los consumidores y las empresas adopten nuevos usos en telecomunicaciones inalámbricas, 5G Americas continuará teniendo un impacto al educar a participantes clave de la industria en innovación tecnológica y política regulatoria”.

Barbara Baffer lleva más de 32 años en Ericsson, donde se desempeñó en varios roles y es actual vicepresidente de asuntos gubernamentales y promoción de políticas. Baffer lidera el trabajo de promoción regulatoria y legislativa de Ericsson en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo de Tech Titans, organización que presidió entre 2017 y 2019. Baffer integra el Directorio de la Fundación de la Asociación Inalámbrica de CTIA y el de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, donde representa a Ericsson en calidad de vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información.

Baffer añadió: “Me honra continuar trabajando con expertos y líderes de talla mundial en la industria inalámbrica. En 5G Americas, nuestros esfuerzos están contribuyendo a guiar a la industria inalámbrica celular por una senda exitosa y sostenible hacia un futuro más conectado alrededor del mundo”.