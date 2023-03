Cronograma de Pago del Bono de Guerra Marzo 2023 para edades entre 100 y 85 años

El bono de guerra es una asignación progresiva en el sistema patria por lo que se establece un cronograma de desembolso.

¿Cuando se cobra el bono de guerra económica?

El cronograma de pagos del Bono de Guerra Económica es el siguiente :

Desde el Martes 14 comenzará a ser asignado para las edades entre 100 y 85 años.

¿Quienes cobran el bono de guerra de Marzo 2023?

Cobran pensionados por vejez, incapacidad y sobrevivientes IVSS y pensionados Amor Mayor

¿Cuál es el monto a cobrar del bono de guerra económica?

El monto hasta ahora es de Bs. 360 es, monto definitivo y confirmado

¿Si soy jubilado del IVSS y de la administración pública me tocan 2 bonos de guerra?

El Bono de guerra es uno solo por persona.

¿Qué tengo que hacer para que el bono me llegue?

Si ha tenido problemas para recibir los bonos lea la siguiente guía que hemos preparado para ustedes.

¿Hay alguna acción especial que deba hacer para recibir el bono?

Sí, debe entrar en la plataforma Patria y aceptarlo para poder recibirlo.

Fíjese como en la gráfica el usuario acepta el pago de la pensión de amor mayor, usted debe hacer lo mismo con el bono de guerra.

Cronograma de Pago del Bono de Guerra Marzo 2023 para edades entre 100 y 85 años was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: