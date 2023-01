Gobierno de Venezuela inicia el pago de la pensión Amor Mayor Enero 2023

El gobierno venezolano informó que se aprobó la entrega de 14,223 nuevas pensiones en Amor Mayor a través de la Plataforma Patria para mantener el 100% de atención a nuestros adultos y adultas mayores. Los nuevos pensionados y pensionadas se suman a los que vienen recibiendo esta pensión desde meses anteriores.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor», mensualmente se incorporarán todas aquellas personas, que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Para confirmar el monto a cobrar consulte el cronograma de pensiones, ya que dicho monto es el mismo que el de la pensión del IVSS para 2023. CLICK AQUí