Y pa´la dieta: Pasticho de calabacín!

Pasticho de calabacín.

Este es un platillo lleno de sabor y muy saludable, es una de las recetas perfectas para los vegetarianos. El calabacín o zucchini es rico en vitamina C, la cual ayuda a la absorción de hierro de los nutrientes y aumenta el sistema inmunológico. Es una gran fuente de fibra y ayuda a la eliminación de líquidos en el organismo. En esta preparación se sustituyen las láminas de pasta por lonjas de calabacín y cuenta con un exquisito relleno de ricotta. Otra deliciosa opción es la lasaña verde de espinacas.

Ingredientes

2 calabacines grandes, cortadas longitudinalmente

1 taza de salsa marinara

Queso mozzarella rallado, al gusto

Relleno de ricotta

8 onzas de queso ricotta

4 onzas de queso cottage bajo en grasa

3 cucharadas de queso parmesano

2 cucharadas de perejil fresco

1 cucharada de albahaca fresca

1/2 cucharadita de sal kosher

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/8 de cucharadita de pimienta roja molida (opcional)

Pimienta negra, al gusto

Preparación

Añadir todos los ingredientes del relleno a la licuadora y mezclar hasta que esté suave, verter en un recipiente y refrigerar hasta que esté listo para su uso. Calentar una sartén o una parrilla a fuego medio-alto. Mientras se calienta, cortar el calabacín con un espesor de 1/4 pulgadas. Rociar con aceite en aerosol los calabacines, y espolvorear con sal y pimienta. Colocarlos en la parrilla y cocinar durante unos 2 minutos por cada lado o hasta que este suave y flexible.

Precalentar el horno a 375°. Rociar una bandeja con aceite en aerosol, extender una taza de la salsa marinara uniformemente sobre el fondo del plato. Luego agregar alrededor de una cucharada del relleno de ricotta en los calabacines y extender una capa uniforme, rodar hasta crear rollos de calabacín, y por ultimo agregar por encima de los rollos salsa marinara y queso mozzarella. Cocer en el horno durante 20-25 minutos o hasta que el queso se derrita y se formen burbujas. ¡Disfrute!

Fuente: Cocina y vino