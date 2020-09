¿Porqué una Planta Eléctrica Solar es mejor que una tradicional a gasolina?

Los recientes apagones en Venezuela han ocasionado una alta demanda de auto generación de energía eléctrica en los ciudadanos, ya que los responsables de administrar el sistema eléctrica (sistema que lo encontraron ya construido, desde 1998 para acá no han sembrado una piedra al respecto), van de excusa en excusa, que si los alienígenas, que el imperio, que Dark Vader, cada vez que ocurre un nuevo suceso, de estos que mantiene en zozobra la población, ha arreciado el desabastecimiento, quebrado y cerrado comercios, echado a perder la comida y llevado a cero el valor de los inmuebles debido a que nadie quiere vivir en Venezuela.

Muchas son las opciones que han aparecido, la oferta en el mercado ha bajado los precios y los ha ido estabilizado a medida que se ha satisfecho la demanda de estos aparatos, pero tal vez, por falta de conocimiento de las nuevas tecnologías los ciudadanos se han decantado por plantas eléctricas tradicionales a gasolina o Gasoil, pero sucede que hay nuevas opciones disponibles, cómo las plantas eléctricas de carga solar, que trabajan mezclando un panel solar, un controlador de carga, un inversor de onda modificada o pura y un banco de baterías junto con toda la electrónica para que el conjunto trabaje de forma perfecta de solo conectar y poner a cargar al sol, luego simplemente conectar los electrodomésticos.

Las plantas eléctricas tradicionales y sus problemas.

En general una planta eléctrica tradicional es cómo el monto de un carro a Gasolina o Gasoil, sino se le tiene el cuidado más minucioso se puede fundir y hasta explotar, hemos visto como en Maracaibo la ciudad que más a demandado estos aparatos los reparadores de plantas han incrementado su trabajo y ganancias porque las personas llevan estos dispositivos al límite y mucho más allá, empiezan a fallar y las que tienen sistema de protección por recalentamiento simplemente se paran las que no pueden ocasionar un accidente.

Por estás razones una planta eléctrica solar es mejor que las tradicionales.

NO usa combustible, ni Gasolina ni Gasoil.

NO emite gases nocivos que atenten contra la salud.

NO requiere mantenimiento a cada rato como las plantas eléctrica tradicionales.

NO requiere aceite, las tradicionales sino les colocan aceite a cada rato se funden.

NO requiere filtros, las tradicionales sino les cambian los filtros a cada rato consumen más gasolina y aceite.

NO produce ningún tipo de ruido, son totalmente silenciosas.

La mayoría de las plantas eléctricas solar traen un pack de conectores para USB y Tipo C para cargar celulares, además de conectores de 12 voltios y claro está los de 110V y 220V según sea el caso de uso.

Aplicaciones más grandes permiten darle electricidad a un edificio completo.

