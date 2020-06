¿Como preparar Revuelto de Pollo?

Ingredientes:

1 Pollo con piel, cortado en piezas pequeñas.

2 Pechugas de pollo cortadas en cuadros pequeños.

3 Tomates.

1 Cebolla blanca.

5 Ajíes (chiles) dulces.

2 Dientes de ajo machacados.

1/2 Pimentón rojo.

3 Papas cortadas en cuadros.

1 Frasco pequeño de encurtidos en mostaza.

80 Gramos de pasitas (uvas pasas).

80 Gramos de aceitunas rellenas.

2 Tazas de pan rallado.

5 huevos.

1 Taza de caldo de pollo.

6 Cucharadas de aceite vegetal.

1 Cucharada de onoto molido.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Se sofríe el pollo en el aceite con el onoto y cuando esté dorado lo sacamos y reservamos aparte. En el mismo aceite sofreímos la cebolla, el pimentón, el tomate, los ajíes dulces y el ajo, dejamos cocinar revolviendo por 5 minutos y le agregamos los encurtidos en mostaza y colocamos nuevamente el pollo, dejamos cocinar por 5 minutos y agregamos las papas en cuadritos , la sal, la pimienta y la taza de caldo, dejamos cocinar tapado por 30 minutos, cuando el pollo esté bien cocido, destapamos y colocamos el pan rallado y los huevos (ambos unidos previamente), las pasitas y las aceitunas cortadas en rueditas, revolvemos de forma envolvente (para no romper las papas) hasta que mezcle uniforme, bajamos el fuego y revolvemos bien hasta que la mezcla esté bien seca.

Apagamos la olla y le ponemos encima ruedas de tomate y cebolla, dejando sudar por 10 minutos antes de servir. Disfrutalo!!!!

