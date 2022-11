Provita avanza en restauración ecológica del bosque seco de Macanao

Un total de 4 mil árboles de especies nativas serán plantados en parcelas previamente identificadas y demarcadas. La actividad se realizará en dos jornadas de plantación para aprovechar los picos de lluvias que se registran en la localidad.

Prensa Provita Nueva Esparta. (CNP: 21.465).- La ONG Ambientalista Provita avanza en las actividades de restauración ecológica del bosque seco de Península de Macanao, para este 2022 se prevé la siembra de 4 mil árboles en parcelas que fueron afectadas por tala o la actividad minera. Las jornadas se realizan en los meses de agosto y diciembre con el propósito de aprovechar los picos lluviosos que se registran en la zona.

Especies como yaque, palo sano, guayacán, cuica, durote, cuchibano, aco negro y guatapanare, todas nativas del bosque seco de Macanao y que fueron propagadas en 8 viveros ubicados en las localidades de El Horcón, Boca del Río y San Francisco, por manos macanagüeras, serán plantadas en parcelas aledañas al área comunitaria de conservación Chacaracual (ACCC), espacio adquirido por Provita para la ejecución de actividades de restauración y conservación del bosque, en el marco del Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña que se ejecuta desde hace más de 30 años en la jurisdicción.

Luis Guevara, analista de restauración de Provita, manifestó que “este año hemos querido hacer dos jornadas de plantación, la primera que ya la ejecutamos en este mes de agosto y en la cual logramos plantar 2011 mil árboles que aprovecharán el pico lluvioso que hemos tenido en la zona. Y una segunda jornada que está planificada para el mes de enero, donde esperamos sembrar 2 mil árboles más”.

Guevara destacó el trabajo constante y tesonero desarrollado por las comunidades de la Península de Macanao, quienes a través de viveros familiares han logrado propagar y cultivar estas plantas que ahora forman parte del bosque seco de Macanao.

Por su parte José Manuel Briceño, sub director de Provita para Nueva Esparta, refirió que actualmente la ONG y su equipo de analistas, trabajan en la realización de un taller para abordar el Plan de Restauración Ecológica del Bosque y Matorrales Secos de la Península de Macanao, con el propósito de sumar voluntades que permitan aplicar a mayor escala las actividades de restauración

ecológica del bosque, que en definitiva, redundará en beneficio directo a la fauna local y tendrá repercusión positiva en las comunidades.

“Nuestra premisa es el trabajo articulado con todos los sectores, por eso queremos realizar esta actividad en donde puedan integrarse autoridades tanto civiles como militares y policiales, empresarios, líderes comunitarios, ecoguardianes, viveristas, profesionales del área, trabajadores y el sector educativo en todos sus niveles, para promover la restauración ecológica para el bosque de Macanao”, precisó Briceño.

Finalmente agradeció el apoyo de diferentes instituciones y empresas para la ejecución de las actividades de restauración y muy especialmente a los financistas, quienes de manera sostenida apoyan el desarrollo de estas actividades que redundan en beneficio para las poblaciones silvestres de fauna local de la península y de las mismas comunidades.