QLED HD vs. 4K: ¿Cuál elegir?

QLED y 4K son dos términos que a menudo se confunden, pero hacen referencia a diferentes aspectos de la calidad de imagen de un televisor. Por ejemplo, la NASA trasmite en 4k los videos de la estación espacial internacional.

Resolución QLED HD vs. 4K: ¿Cuál elegir?: La clave está en los píxeles

4K: Se refiere a la resolución de la pantalla, es decir, la cantidad de píxeles que la componen. 4K equivale a 3840 x 2160 píxeles, lo que significa que ofrece una imagen con mucha más nitidez y detalle que el Full HD (1920 x 1080 píxeles).

¿Qué significa esto?

Un televisor 4K te ofrecerá una imagen más nítida y detallada, especialmente si lo ves de cerca o en una pantalla grande.

Entonces, ¿QLED HD o 4K?

Si buscas la máxima nitidez y detalle: Opta por un televisor 4K.

En resumen, ¿QLED HD o 4K?:

Característica 4K QLED Resolución Alta (3840 x 2160) Variable (puede ser 4K o otra) Calidad de imagen Nitidez y detalle Colores vibrantes, contraste y brillo Tecnología Mayor cantidad de píxeles Puntos cuánticos ¿Cuál es la mejor opción para ti? ¿QLED HD o 4K? Si tienes un presupuesto limitado: Un televisor Full HD QLED puede ser una buena opción si priorizas la calidad de imagen sobre la resolución.

