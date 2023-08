La NASA registra julio de 2023 como el mes más caluroso desde 1880

Según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York, julio de 2023 fue más caluroso que cualquier otro mes en el registro de temperatura global.

“Desde el primer día, el presidente Biden ha tratado la crisis climática como la amenaza existencial de nuestro tiempo”, dijo Ali Zaidi, asesor climático nacional de la Casa Blanca. En el contexto de temperaturas récord, incendios forestales e inundaciones, el análisis de la NASA pone en contexto la urgencia del liderazgo climático sin precedentes del presidente Biden. Desde asegurar la Ley de Reducción de la Inflación, la inversión climática más grande de la historia, hasta invocar la Ley de Producción de Defensa para impulsar la fabricación doméstica de energía limpia, hasta fortalecer la resiliencia climática en las comunidades de todo el país, el presidente Biden está cumpliendo con la agenda climática más ambiciosa de la historia”.

En general, julio de 2023 fue 0,43 grados Fahrenheit (F) (0,24 grados Celsius (C)) más cálido que cualquier otro mes de julio en el registro de la NASA, y fue 2,1 F (1,18 C) más cálido que el promedio de julio entre 1951 y 1980. El enfoque principal del análisis GISS son los cambios de temperatura a largo plazo durante muchas décadas y siglos, y un período base fijo produce anomalías que son consistentes a lo largo del tiempo. Las temperaturas «normales» se definen por varias décadas o más, generalmente 30 años.

“Los datos de la NASA confirman lo que literalmente sintieron miles de millones de personas en todo el mundo: las temperaturas de julio de 2023 lo convirtieron en el mes más caluroso registrado. En todos los rincones del país, los estadounidenses están experimentando de primera mano los efectos de la crisis climática, lo que subraya la urgencia de la histórica agenda climática del presidente Biden”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. “La ciencia es clara. Debemos actuar ahora para proteger nuestras comunidades y el planeta; es el único que tenemos.”

Partes de América del Sur, África del Norte, América del Norte y la península antártica fueron especialmente cálidas, experimentando aumentos de temperatura de alrededor de 7,2 F (4 C) por encima del promedio. En general, el calor extremo de este verano puso a decenas de millones de personas bajo advertencias de calor y se vinculó con cientos de enfermedades y muertes relacionadas con el calor. El récord de julio continúa una tendencia a largo plazo de calentamiento provocado por el hombre, impulsado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero que se ha hecho evidente en las últimas cuatro décadas. Según datos de la NASA, los cinco julios más calurosos desde 1880 ocurrieron en los últimos cinco años.

“El cambio climático está afectando a las personas y los ecosistemas de todo el mundo, y esperamos que muchos de estos impactos aumenten con el calentamiento continuo”, dijo Katherine Calvin, científica en jefe y asesora principal sobre el clima en la sede de la NASA en Washington. “Nuestra agencia observa el cambio climático, sus impactos y sus impulsores, como los gases de efecto invernadero, y estamos comprometidos a brindar esta información para ayudar a las personas a planificar para el futuro”.

La NASA reúne su registro de temperatura a partir de datos de temperatura del aire en la superficie de decenas de miles de estaciones metrológicas, así como datos de temperatura de la superficie del mar adquiridos por instrumentos basados ​​en barcos y boyas. Estos datos sin procesar se analizan utilizando métodos que tienen en cuenta el espaciado variado de las estaciones de temperatura en todo el mundo y los efectos del calentamiento urbano que podrían sesgar los cálculos.

“Este julio no solo fue más cálido que cualquier julio anterior, fue el mes más cálido en nuestro registro, que se remonta a 1880”, dijo el director de GISS, Gavin Schmidt. “La ciencia es clara, esto no es normal. El calentamiento alarmante en todo el mundo se debe principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre. Y ese aumento en las temperaturas promedio está alimentando el peligroso calor extremo que la gente está experimentando aquí en casa y en todo el mundo”.

Las altas temperaturas de la superficie del mar contribuyeron al calor récord de julio. El análisis de la NASA muestra temperaturas oceánicas especialmente cálidas en el Pacífico tropical oriental, evidencia de El Niño que comenzó a desarrollarse en mayo de 2023. Fenómenos como El Niño o La Niña, que calientan o enfrían el Océano Pacífico tropical, pueden contribuir una pequeña cantidad de año Variabilidad interanual de las temperaturas globales. Pero estas contribuciones normalmente no se sienten cuando El Niño comienza a desarrollarse en el verano del hemisferio norte. La NASA espera ver los mayores impactos de El Niño en febrero, marzo y abril de 2024.

NOTA DE PRENSA NASA