Estudio revela que es probable que quienes tuvieron COVID-19 no puedan volver hacer ejercicio jamás

De acuerdo a estudios realizados en todo el mundo a pacientes que han superado del COVID-19, el menos el 16 por ciento de ellos, tienen en la actualidad problemas cardíacos, debido a las complicaciones subyacentes a la enfermedad.

El corazón queda dañado de forma indefinida..

Al menos hasta lograr un tratamiento para el Covid prolongado, cómo se le ha llamado al padecimiento subsecuente a la enfermedad. Esto significa que quienes han pasado dicha enfermedad continúan teniendo síntomas cómo ahogo, falta de respiración, fatiga, cansancio, entre otros.

Es importante tener en cuenta que el daño al corazón no depende del grado de la enfermedad, ya que incluso los cuadros más leves pueden dañar el sistema cardiovascular.

El problema es que, muchas veces, esta secuela en el pecho no da ningún síntoma y la persona solo sentirá sus consecuencias cuando exija un trabajo extra al sistema cardiovascular, afirman los expertos.

Esto sucede, por ejemplo, durante la actividad física: el corazón necesita latir más para bombear sangre a los músculos y, si tiene algún daño causado por el coronavirus, puede funcionar mal e incluso descomponerse. Por todo lo antes expuesto, podemos decir que el corazón queda dañado de forma indefinida, simplemente porque aun no existe un tratamiento adecuado para solucionar estas afecciones, ni siquiera se sabe si en el futuro se podrá encontrar uno, y estas personas queden padeciendo de forma crónica por el maldito virus chino.

¿Cómo afecta el Covid-19 al corazón?

Actualmente se sabe que el coronavirus covid-19 no afecta solamente a los pulmones, tiene incidencias en gran cantidad de estructuras del cuerpo humano, cómo los intestinos, riñones, cerebro (lea: El covid puede envejecer el cerebro), y claro está finalmente el corazón..

El proceso es así: el covid se aloja en el corazón, el sistema inmunitario intenta detenerlo, el sistema inmunitario se satura y no sabe que hacer, se produce una inflación, finalmente el músculo cardíaco queda afectado con miocarditis, cicatrices y fibrosis que generan arritmias.

¿Qué es la Miocarditis?

De acuerdo a la Clínica Mayo: La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco (miocardio). La miocarditis puede afectar el músculo cardíaco y el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la capacidad del corazón de bombear y producir ritmos cardíacos rápidos o anormales (arritmias).

¿Qué deben hacer quienes padecieron covid-19 antes de volver hacer ejercicio?

Lo principal es diagnosticar la condición cardíaca en que lo ha dejado el covid-19, primeramente debe ir a un especialista que realice un electrocardiograma, pero si usted es deportista debe adicionalmente realizar las siguientes pruebas:

Troponina : Este test mide una proteína que se altera cuando el corazón no está bien.

La prueba de esfuerzo: dedicada para medir la resistencia física del individuo, tanto cardíaca cómo pulmonar.

El holter : Este dispositivo que mide la presión arterial durante 24 horas.

Una resonancia magnética del músculo cardiaco.

