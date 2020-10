Ricas Hamburguesas de Camarones una deliciosa y exquisita receta que te gustara repetir siempre para ti o tus invitados algo muy elegante al paladar.

Ingredientes:

3 tazas de camarones o langostinos

2 ajíes dulces

2 dientes de ajo

1 cda mostaza

1 cda pasta de pimentón

1 cdita pimienta

1 a 2 cdita de sal

1 cdita orégano

picante al gusto

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en la procesadora hasta obtener una suave masa, engrasar las manos para poder formar las hamburguesas sin que se pegue en las manos y no solo eso nos ayudara a hacerlas mas lisas, colocar el sarten previamente caliente a fuego medio preferiblemente, cocinar de cada lado hasta dorar.

Receta: Hamburguesas de Camarones was last modified: by

En : Gastronomía