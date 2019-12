Receta para preparar el Mejor Pernil Navideño Venezolano, VIDEO

Receta para preparar el Mejor Pernil Navideño Venezolano.

Ingredientes del pernil navideño:

1 pernil de cochino de 3Kgs

• 1 cebollas grandes

• 10 dientes de ajo (1 cabeza de ajo)

• ½ taza de aceite

• 2 cucharadas de salsa inglesa

• 5 cucharaditas de sal

• 1 cucharaditas de pimienta molida

• ½ taza de vino de cocina

• 2 cucharaditas de oregano

• 1 cucharadita de tomillo en hojitas (o 1 ramita)

• 2 hojas de laurel

• 1 taza de jugo de naranja

• 1 limon o 2 si necesario

Ingredientes para la salsa:

• ½ taza de vino dulce

• ½ cucharadita de pimienta negra

• 1 cucharadita de salsa inglesa

• 1 cucharadita de harina

PREPARACIÓN del pernil navideño:

se prepara un adobo liquando la cebolla picada, los ajos y el aceite, la salsa inglesa, la sal, la pimienta, el vino, el oregano, el tomillo, el laurel y el jugo de naranja.

Se elimina el exceso de grasa del cochino. Se frota con limon. Se lava, se seca bien y con un cuchillo fino (estilete) se le hacen varios orificios profundos y si es de su gusto le mete aceitunas, pasitas, alcaparras, se pica bastante con el cuchillo de manera a hacer muchos orificios.

Se busca una bolsa plástica grande fuerte y sin huecos donde quepa el pernil se mete en ella el pernil y se le agrega dentro el adobo que preparamos anteriormente, amarramos bien la bolsa para que el líquido no se salga, metemos la bolsa con el pernil en un recipiente y lo dejamos marinando guardado en la nevera, SI ESTÁ APURADO CON 4 HORAS MAS O MENOS EL PERNIL AGARRA SU SABOR pero, si no lo necesita con urgencia puede dejarlo de 8 a 12 horas en la nevera segun su tiempo.

Cuando se va a hornear se precalienta el horno a 200 °C Se pone el pernil en una bandeja con todo el adobo en el que estuvo marinando, se cubre la bandeja con papel de aluminio, se mete al horno y se hornea hasta que la carne comience a despegarse del hueso, unas 3 horas,( entre 45 minutos a 1 hora por kilogramo).

Se descubre el pernil y se continua horneando bañandolo con su salsa de vez en cuando y dandole vuelta para dorarlo uniformemente por una media hora más o hasta que dore.

Se saca la bandeja del horno, se saca el pernil de la bandeja y se pone aparte.

Se saca de la bandeja todo el caldo que quedó y se raspa lo que esté pegado en el fondo y laterales de la bandeja y se coloca en una olla pequeña sobre la hornilla a fuego mediano, esto se hace para enriquecer y oscurecer la salsa.

Se cocina la salsa revolviendo y agregando el vino, la pimienta, la salsa inglesa y se agrega la Maizena o harina si se quiere espesar un poco. Se corrige la sazon si es necesario, se licua y se cocina unos 3 a 5 minutos mas a fuego bajo para que espece un poquito.

Se hierve de nuevo y se sirve caliente al lado del cochino, cortando en lonjas y agregandole salsa.

El pernil se debe dejar reposar un poco antes de cortarlo.

En : Gastronomía