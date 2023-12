Receta para preparar el Ponche de Crema

El ponche de crema es una bebida típica de Venezuela que se prepara de forma artesanal. Es un acompañante que no falta en la cena tradicional navideña venezolana y es una de las costumbres que se han mantenido a lo largo de los años por toda la geografía nacional. Aquí te mostramos cómo se prepara esta bebida.

Ingredientes:

6 yemas de huevo

1 lata de leche condensada

2 tazas de leche entera

Una conchita de limón

½ taza de ron venezolano

Nuez moscada

Vainilla

Una botella de vidrio

Preparación:

En una olla se pone a cocer a baja temperatura la leche. Aparte se baten las yemas de huevo.

Agrega las yemas a la leche, la conchita de limón. Luego una cucharadita de vainilla y nuez moscada al gusto. Ir removiendo con una cucharada de madera, y se debe dejar siempre a temperatura baja para evitar que las yemas coagulen.

Espera que repose un rato y que baje un poco la temperatura del líquido, el cual en este punto debe estar algo espeso. Agrega la leche condensada, el ron y mezclar bien. Si sienten que les quedó con grumos, puedes usar la licuadora.

Prueba y verifica que tiene el gusto a licor que deseas, si no agrega más alcohol según el caso. Embotella en envases de vidrio previamente esterilizados, tápalo y guardalo en la nevera.