Se hunde la bolsa de Nueva York y cierran sus operaciones por el quiebre. Todas la operaciones en Wall Street fueron suspendidas de manera automática este lunes después de que los principales índices abrieran a la baja con pérdidas de más del 7 % de su valor, en medio de las preocupaciones por el coronavirus.

El S&P 500 perdió en su apertura más del 7 %, mientras que el Dow Jones sufrió un desplome del 9,76 %. De la misma manera, el Nasdaq cayó un 6,12 %.

Después de una pausa de 15 minutos en los sistemas de comercio, los principales promedios han vuelto a operar. El circuito automático diseñado para evitar que los mercados caigan en exceso ya se había activado la semana pasada en medio de las preocupaciones por las afecciones que pueda causar el brote de coronavirus a la economía mundial.

Esta misma jornada, las acciones europeas abrieron a la baja perdiendo hasta un 8 % en su valor pese a las medidas tomadas por los bancos centrales para hacer frente a los problemas que enfrentan varias industrias por esta pandemia.

