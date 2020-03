Cómo diferenciar entre una Gripe, un Resfriado y el Coronavirus COVID-19

La nueva pandemia se parece mucho a un resfriado y a una gripe común, pero tiene sus diferencias, lo malo, es que son muy sutiles, la cuestión se complica cuando se sabe que a algunos pacientes se les presentan unos síntomas y otros no, pero vamos a ver un poco sobre cuáles son las diferencias entre estas tres condiciones:

RESFRIADO COMÚN GRIPE COVID19 TOS TOS TOS MOCO MOCO CONGESTIÓN NASAL CONGESTIÓN NASAL FIEBRE FIEBRE ESTORNUDOS ESTORNUDOS FLEMA FLEMA DOLOR EN LOS HUESOS DIFICULTAD PARA RESPIRAR DOLOR DE GARGANTA DEBILIDAD DEBILIDAD MALESTAR EN LA GARGANTA CANSANCIO CANSANCIO MANCHA EN PULMÓN

Tome en cuenta que el período de incubación es largo para la mayoría de los casos y en ese período usted podría contagiar a otros sin ni siquiera saberlo.

Si usted tiene los síntomas parecidos a los del covid-19 y ha estado en un país donde pudiese haberse contagiado o estuvo en contacto con personas que estuvieron en un país donde pudieron haberse contagiado reporte su caso a las autoridades de su país para que tomen las precauciones respectivas, no entre en contacto con más personas y llame a los médicos.

