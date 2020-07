Receta de Sopa de Papa con Tocinetas

Sopa de Papa con Tocinetas.

Sopa de Papa con Tocinetas, Ingredientes

5 papas grandes cortadas en cubos

5 tazas de caldo de pollo

4 tazas de leche

2 zanahorias grandes picadas en cubitos

3 tallos de apio cortados en cubitos

1 cebolla mediana cortada en cubitos

250 gramos de queso crema

1 taza de queso cheddar rallado (un poco más para decorar)

1/3 taza de mantequilla

1/3 taza de harina

3 dientes de ajo picado

Cebollín al gusto

250 gramos de tocineta

Sal y pimienta al gusto

Sopa de Papa con Tocinetas, Preparación

En una olla grande agregar el caldo y las papas. Cubrir y llevar a ebullición, luego, reducir el calor y cocinar a fuego lento por 20-25 minutos.

En una sartén grande a fuego medio cocinar la tocineta hasta que quede crujiente, escurrir y eliminar el exceso de grasa. Seguidamente, picar y reservar para adornar.

En la misma sartén agregar las zanahorias, la cebolla y el apio, cocinar durante 5 minutos o simplemente hasta que ablande. A continuación, agregar esta preparación a las papas.

Mientras tanto en la misma sartén agregar la mantequilla y el ajo, derretir a fuego lento. Seguidamente, incorporar la harina y cocinar 1 minuto batiendo constantemente. Añadir la leche y el queso crema, batir a fuego lento hasta que quede espeso y burbujeante. Luego, agregar a las papas y revolver.

Añadir el queso cheddar y mezclar; luego, cocinar a fuego lento hasta obtener la consistencia deseada. Por último, servir y cubrir con queso, tocineta y cebollín. Disfrute.